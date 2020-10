Acácio da Silva sobre João Almeida: «O Etna dá sorte aos portugueses»

"O quê? Um português vestiu a camisola rosa hoje no Etna? Não sabia...", foi esta a reação de Acácio da Silva quando Record lhe deu a boa notícia. O antigo ciclista viu João Almeida igualar o seu feito, quando, em 1989, se tornou no primeiro português a chegar à liderança da Volta a Itália...e no mesmo local.





"Já somos dois. É impressionante. Penso que o Etna dá sorte ao ciclismo português, chegar lá com os primeiros não é fácil. Estou muito contente por ele", disse-nos ainda Acácio da Silva, radicado no Luxemburgo, e que nos pediu para sermos porta-vozes de uma mensagem para o ciclista da Deceuninck-Quick Step."Dê os meus parabéns do João".