Histórico: João Almeida veste a camisola rosa no Giro

João Almeida, da Deceuninck Quick Step, é o novo líder do Giro. Veste a camisola rosa no mesmo local onde Acácio da Silva a vestiu em 1989, no vulcão Etna. O jovem de 22 anos é pois o segundo português a envergar a mítica camisola da liderança na Volta a Itália.





O português tem o mesmo tempo que Jonathan Caicedo (EF Pro Clycling), vencedor da etapa de hoje, mas dispõe de vantagem nas décimas de segundo do contrarrelógio, quando foi segundo no sábado.Caicedo venceu a tirada em 4:02.33 horas, à frente de Giovanni Visconti (Vini Zabù KTM) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), enquanto João Almeida foi 11.º, a 1.03 minutos do vencedor.