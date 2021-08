Amaro Antunes: «Se calhar, em Viseu vamos dizer porque fizemos aquilo...»

Amaro Antunes (W52-FC Porto) é o novo camisola amarela da Volta a Portugal. O vencedor das edições de 2017 e 2020 ganhou tempo à concorrência na 8.ª etapa, que esta sexta-feira terminou no alto da Serra do Larouco e foi ganha pelo norte-americano Kyle Murphy (Rally Cycling), a bisar nesta 82.ª edição - já havia vencido a 2.ª etapa. No final da etapa não escondeu ter alcançado o objetivo e o desgaste que tem havido nesta edição da prova





"Isso não foi verdade. Passámos a meta e falámos da situação de corrida, nada mais"."Era o objetivo. Foi com esse objetivo que eu e a equipa viemos para a Volta a Portugal. Esta camisola, tenho vindo a dizer, dá uma força extra e, de facto, cheguei lá. Tenho-a em minha posse. A equipa hoje mostrou o verdadeiro ADN do FC Porto, fizemos uma corrida, na minha opinião, perfeita. Estamos na frente, estamos de amarelo e faltam dois dias duros, mas que iremos encarar com bastante foco e muito querer"."É normal, são situações que acontecem. Esta equipa habituou os adeptos a estar sempre na frente. Este ano, a corrida tem sido algo descontrolada no sentido do camisola amarela, porque da nossa parte temos as coisas bem definidas. Ainda ontem [quinta-feira] saímos com uma estratégia e, se calhar, em Viseu vamos dizer porque fizemos aquilo. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Esta Volta tem sido algo desgastante para todos, mas penso que a nossa estratégia está a começar a dar os frutos. O objetivo só termina em Viseu e esperamos que em Viseu possamos erguer os braços com esta camisola"."Se analisarmos as coisas, o contrarrelógio no final da Volta muda muito [na geral]. Se formos ver o ano passado, o tempo foi idêntico, o [Alejandro] Marque não me ganhou tempo. Inclusive, em 2017, [no contrarrelógio de Viseu] os tempos também foram muito parecidos".