Record põe Portugal a mexer

O Record é hoje uma marca que vai muito além do jornal físico, que hoje comemora 74 anos, e das plataformas digitais. É hoje também uma referência na organização ou na associação a eventos de vária índole, com o lema de por Portugal a mexer.

Nos últimos anos, têm sido várias as iniciativas com a chancela do nosso jornal, de Norte a Sul do país, mas não podemos deixar de destacar em especial o Record Challenge Park, que em 2024 se vai realizar pela oitava vez.

Inspirado nos Jogos Olímpicos, trata-se de um evento, de um dia, com entrada gratuita, dedicada aos atletas amadores de todas as idades e ao desporto ao ar livre (tem sido realizado no Parque de Jogos 1º Maio, Inatel, em Lisboa).

Este ano, bateu todos os recordes, com a participação de mais de 15 mil pessoas, que durante um dia tiveram a oportunidade de experimentar várias modalidades, muitas delas do programa olímpico (como o atletismo, que nos deu os cinco medalhados com ouro: Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernando Ribeiro, Nelson Évora e Pedro Pichardo), mas também outras que vão surgindo no panorama desportivo mundial e algumas até que não têm grande expressão em Portugal, como o futebol americano. Paralelamente, há atividades e animação, como concertos de música, para aqueles que não se aventuram em praticar uma modalidade desportiva.

"Este é o nosso prazer: trabalhar para os nossos leitores e pessoas que nos visitam. A nossa vida é preocuparmo-nos com a venda do jornal, quantas pessoas vão ao site, a gestão de uma empresa de comunicação social não é fácil, mas este dia faz tudo valer a pena". Estas palavras foram ditas pelo diretor de Record, Bernardo Ribeiro, no balanço da edição 2023 do Record Challenge Park, evento que vai crescendo a ano para ano.

Estrelas presentes

O Record Challenge Park é também uma oportunidade para os participantes, em especial aqueles que desejam singrar no desporto, de conhecerem alguns dos desportistas que o conseguiram. Ao longo das sete edições deste evento, por lá passaram antigos futebolistas, como Artur Moraes, Diamantino Pereira ou Fernando Mendes, pilotos de ralis como o sete vezes campeão nacional, Armindo Araújo, o medalhado olímpico Francis Obikwelu ou o surfista do Circuito Mundial Frederico Morais, entre muitos outros.

Corre por ti...

"Por uma energia maior, corre por ti". Este é o lema da segunda edição da São Silvestre El Corte Inglês com o apoio de Record e que este ano se realiza no dia 17 de dezembro. O desafio é mesmo que cada participante se supere, faça melhor que a edição anterior, no tal desígnio de Portugal a mexer. Não fique em casa, pratique desporto, seja ele qual for e as São Silvestres são sempre um boa oportunidade para o fazer e terminar o ano da melhor maneira. E a São Silvestre El Corte Inglês tem distâncias para todas as idades e consoante a preparação física de cada um: 500 metros/Corrida crianças (18h00); 5 km/caminhada (19h15) e 10 km/corrida (19h00).

O percurso para a edição deste ano foi renovado, com partida e chegada no Saldanha, bem mais acessível aos novatos e aos mais experientes. E com as luzes alusivas à quadra natalícia em funcionamento, será uma excelente oportunidade para se apreciar e viver a magia da festividade em pleno centro de Lisboa.

Se é daqueles que ainda não se inscreveu, faça-o quanto antes e através do site da prova (https://saosilvestreelcorteingles.record.pt/).

Aldegalega é um exemplo

Os antigos atletas olímpicos Armando Aldegalega, Aurora Cunha, Francis Obikwelu ou o antigo ciclista Hernâni Brôco são alguns dos que elogiam a São Silvestre El Corte Inglês. "O percurso é muito bonito e vai ser muito agradável correr. Tenho a certeza de que será mais um dia magnífico", refere Aldegalega, para quem os 86 anos não são um entrave para voltar a participar, antes pelo contrário. "O importante é cada um apresentar-se na melhor forma e condição possível", confessou.

Do Ironman às águas abertas

Mas há mais eventos a que Record se associou e que ajudou a promover a prática desportiva. O Ironman Portugal-Cascais contou com o apoio do nosso jornal, um evento que reuniu 4.500 participantes, numa prova que pôde acompanhar a transmissão em direto no nosso site. Outro evento importante foi a Ultramaratona de águas abertas, a travessia a nado mais longa de sempre em Portugal. Da Doca de Belém até Cascais, ao todo foram 20 quilómetros!

E, numa vertente mais profissional, Record associou-se a mais uma edição da Volta a Portugal feminina, que contou com 500 ciclistas.