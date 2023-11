Gala das Campeãs: a festa agora é com elas

Arranca, a partir das 18h30 de amanhã, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a primeira Gala das Campeãs Record, uma iniciativa que reunirá a Seleção Nacional feminina, que conseguiu o primeiro apuramento para um Mundial, e as equipas das ligas de futebol e futsal, numa celebração do crescimento e do potencial do futebol feminino em Portugal.

O evento organizado e dinamizado por Record, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e ao qual se associa o Sindicato dos Jogadores, visa distinguir as principais protagonistas de uma vertente que tem registado um crescimento exponencial nos últimos anos, com uma evolução notória em termos desportivos e competitivos, acompanhada pelo aumento sustentado de praticantes, o que deixa perspetivar uma era de êxitos.

A Gala das Campeãs Record pretende celebrar o dinamismo do futebol feminino em Portugal, premiando a capacidade de quebrar barreiras sociais, combater preconceitos e discriminações, abrindo portas para uma sociedade mais igualitária e pugnando pela inclusão e igualdade de género ao nível de oportunidades e condições.

Nesse sentido, serão atribuídos 15 prémios, que visam distinguir aquelas e aqueles que mais se evidenciaram na implementação e desenvolvimento do futebol e futsal femininos em Portugal, que em maior destaque têm estado no crescimento e afirmação da modalidade no nosso país e que deixam acalentar maiores esperanças de um desenvolvimento ainda maior e de mais e repetidos êxitos no futuro.

Refira-se que a escolha do ‘Melhor 5’ no futsal e do ‘Melhor 11’ no futebol resulta da votação das próprias jogadoras, que procederam à sua eleição através de um sufrágio procedido pelo Sindicato. Trata-se do registo preferencial e do reconhecimento do desempenho das jogadoras pelas próprias jogadoras. Já as Navegadoras, que descobriram o caminho que levou pela primeira vez Portugal a um Mundial, terão lugar certo no palco.

Transmissão em direto no site de Record

O Casino do Estoril já está pronto para receber os mais de 500 convidados já confirmados, que vão desfrutar de um ‘welcome drink’ às 18 horas, 30 minutos antes do arranque da tão esperada Gala das Campeãs. Mas atenção, quem não for à cerimónia poderá, mesmo assim, acompanhar tudo a par e passo em direto no site de Record, a partir das 18h30. O encerramento da Gala está previsto para as 20 horas, mas tudo será dito e contado em www.record.pt e, no dia seguinte (terça-feira), vai ter a oportunidade de, nas páginas do nosso jornal, ficar a saber ao pormenor tudo o que aconteceu nesta celebração do futebol feminino em Portugal, bem como todas as declarações e curiosidades associadas a esta primeira Gala das Campeãs.