Benfica-Sporting, em direto

há 5 horas 14:31

Alejandro Domínguez confiante para o regresso à Luz: «Vamos sempre entrar com vontade de vencer»





Este dérbi, a contar para a 2.ª jornada do campeonato nacional, assinalará o regresso de Alejandro Domínguez, atual treinador do Sporting, à Luz.



"A equipa está muito bem. Tivemos uma semana comprida e muito boa para preparar o jogo com detalhe. Estamos muito confiantes, vencemos o jogo em casa contra o FC Porto e isso deu-nos um boost de confiança. Agora vamos até casa de um rival, que é muito forte, mas nós também somos fortes e vamos medir forças na pista. Vamos sempre entrar com vontade de vencer. "O Benfica tem muitas ferramentas que pode utilizar no jogo. Tem muita qualidade a nível coletivo, mas, enquanto treinador, o que me preocupa mais são as qualidades individuais. O Benfica tem muita riqueza a nível individual e, por isso, haverá muito equilíbrio no um para um", perspetivou o técnico dos leões, em declarações ao site do clube.