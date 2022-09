Alejandro Domínguez confiante para o regresso à Luz: «Vamos sempre entrar com vontade de vencer»

O Sporting visita esta quarta-feira o Benfica, num dérbi a contar para a 2.ª jornada do campeonato nacional, que assinalará o regresso de Alejandro Domínguez, atual treinador do Sporting, à Luz.

"A equipa está muito bem. Tivemos uma semana comprida e muito boa para preparar o jogo com detalhe. Estamos muito confiantes, vencemos o jogo em casa contra o FC Porto e isso deu-nos um boost de confiança. Agora vamos até casa de um rival, que é muito forte, mas nós também somos fortes e vamos medir forças na pista. Vamos sempre entrar com vontade de vencer", perspetivou o técnico dos leões, em declarações ao site do clube, fazendo uma análise ao adversário.

"O Benfica tem muitas ferramentas que pode utilizar no jogo. Tem muita qualidade a nível coletivo, mas, enquanto treinador, o que me preocupa mais são as qualidades individuais. O Benfica tem muita riqueza a nível individual e, por isso, haverá muito equilíbrio no um para um", destacou Alejandro Domínguez, que já vê a sua equipa a jogar com os seus princípios.

"As ideias da equipa técnica estão cada vez mais assimiladas pelo plantel e isso deixa-nos a todos cheios de confiança. Já vemos dentro do rinque muitos detalhes que queremos que a equipa aplique e que queremos que estejam em pista a cada jogo. Temos de controlar muito bem essas individualidades para poder aplicar o nosso jogo ofensivo. Caso contrário, vamos passar grande parte do jogo a defender e isso é algo que preferimos não fazer".

O encontro disputa-se esta quarta-feira na Luz, às 20h00 horas.