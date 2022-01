Fundado a 26 de Setembro de 2008, a constituição do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) era desde há muito uma necessidade sentida no contexto desportivo nacional enquanto elemento capaz de adicionar qualidade ao sistema desportivo, correspondendo a um imperativo legal nacional mas também, e não menos relevante, a uma exigência internacional.O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) é uma instituição desportiva, sem fins lucrativos, com a missão de divulgar, desenvolver e defender o Movimento Paralímpico e o desporto em geral, sempre em conformidade com as normas do Comité Paralímpico Internacional.Tem ainda como missão promover o gosto pela prática desportiva, como meio de formação do caráter, de defesa da saúde, do ambiente, da coesão e inclusão social e a responsabilidade de gerir os Programas de Preparação Paralímpica e Surdolímpica e de assegurar também a participação nacional nos Jogos Paralímpicos e Surdolímpicos.A marca Paralímpicos Portugal foi lançada em 2018 pelo Comité Paralímpico de Portugal. Traduzido à primeira vista pela força gráfica de um novo logótipo, o conceito fundador da marca vai muito além da vertente da imagem: trouxe consigo posicionamento distinto face a um público-alvo que se pretende cada vez mais vasto, interessado e envolvido no movimento paralímpico.A comunicação dos Paralímpicos Portugal assenta numa postura jovem, dinâmica e fresca, desprendida da carga de formalismo que o Comité Paralímpico de Portugal tem por tradição associada. O objetivo central passou pela criação de uma imagem mais leve e apelativa que seja capaz de cativar o interesse e a atenção de faixas etárias mais jovens da população, indo muito além das pessoas com deficiência e seus familiares a amigos.Tem adjacente a intenção do desenvolvimento de um trabalho de sensibilização, consciencialização e mobilização de futuro e pela base, estabelecendo condições para que os mais jovens se tornem verdadeiros veículos da mensagem de que o desporto atribui múltiplos benefícios para pessoas com deficiência e que, num segundo plano, o prisma competitivo é capaz de criar verdadeiros campeões internacionais que encarnam o papel de super-atletas. A marca Paralímpicos Portugal tem também a missão de chamar para o terreno, de apoiar e de incentivar para a prática desportiva em perfeita sintonia com aque a campanha de 2021 pretende projetar já no início do percurso até aos Jogos Paralímpicos Paris 2024.