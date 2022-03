FIA confirma realização do GP da Arábia Saudita e garante que o 'evento é seguro'

Joint statement on the Saudi Arabian Grand Prix pic.twitter.com/xsyYpvVmhB — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

A FIA confirmou este sábado, em comunicado oficial, que o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 se vai mesmo realizar. Os pilotos estiveram ontem reunidos mais de três horas e chegou a ponderar-se um boicote, na sequência do ataque a uma refinaria próxima da pista de Jeddah.O evento está agendado para amanhã (domingo) pelas 18h00."A Fórmula 1 e a FIA podem confirmar que, depois da reunião que envolveu todas as equipas e pilotos, o GP da Arábia Saudita vai continuar como planeado. Relativamente ao incidente que teve lugar em Jeddah na sexta-feira, houve um grande debate entre todas as partes interessadas, o governo do país e as agências de segurança, que deram garantias que o evento se realizará em segurança. Foi estabelecido que se irá manter um diálogo transparente tanto durante o evento como no futuro".













A enorme 'bola de fogo' provocada pelo ataque terrorista em Jeddah