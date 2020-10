Emocionado, Khabib Nurmagomedov diz adeus ao MMA: «Não posso voltar aqui sem o meu pai»

A carregar o vídeo ...

Khabib Nurmagomedov colocou este sábado um ponto final na carreira no MMA, depois de vencer o norte-americano Justin Gaethje no evento principal do UFC 254 em Abu Dhabi. No final do combate, emocionado, Khabib discursou e comunicou a sua decisão, influenciada pelo falecimento do pai , no início de julho, vítima da Covid-19. O lutador russo, de 32 anos, despede-se com um registo impressionante de 29 vitórias em 29 combates. [Vídeo: Twitter]