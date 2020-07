Pai de Khabib Nurmagomedov morre vítima do novo coronavírus

Abdulmanap Nurmagomedov, pai e treinador do lutador Khabib Nurmagomedov, morreu devido a complicações que surgiram depois de ter sido infetado pelo novo coronavírus.





"Chegaram-me notícias tristes, Abdulmanap Nurmagomedov deixou este mundo", disse Ramzan Kadyrov, líder da república russa da Chechénia e amigo próximo da família, à agência TASS.A 22 de junho Khabib Nurmagomedov, uma das estrelas do UFC, já tinha dado conta que o seu pai estava em estado grave, pois tinha sido infetado com o novo coronavírus e "a infeção deixou as suas consequências".Abdulmanap Nurmagomedov estava internado nos cuidados intensivos de um hospital em Moscovo, onde deu entrada com uma pneumonia. Depois, a sua situação clínica complicou-se e acabou por sofrer um AVC. Há uma semana que estava em coma.