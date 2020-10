«Prometi à minha mãe que era a última luta»: Khabib vence combate e anuncia retirada

Khabib Nurmagomedov anunciou este sábado que vai retirar-se do MMA. O lutador russo, de 32 anos, venceu o norte-americano Justin Gaethje no evento principal do UFC 254, manteve o cinturão de pesos leves (até 70 kg) e no final do combate revelou que vai colocar um ponto final da carreira depois de o pai, Abdulmanap, ter falecido no início de julho vítima da Covid-19.





"Obrigado às pessoas que estão comigo. Esta foi a minha última luta. Não há condições para voltar aqui sem o meu pai. Quando o UFC me chamou para lutar com o Justin, eu conversei com a minha mãe durante três dias e prometi-lhe que era a minha última luta. Se dou a minha palavra, tenho de cumprir", afirmou Khabib, que encerra a carreira com um registo impressionante de 29 vitórias em 29 combates.Esta noite, no octógono do Flash Forum, em Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov derrotou Justin Gaethje a 1 minuto e 34 segundos do segundo round.