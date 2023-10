Klopp, o momento difícil vivido por Luis Díaz e a celebração de Jota: «Não estava pronto para aquilo...»

A carregar o vídeo ...

O Liverpool bateu este domingo o Nottingham Forest em Anfield, por 3-0 , num jogo em que Luis Díaz esteve ausente devido ao rapto dos pais , que aconteceu nas últimas horas. Em conferência de imprensa, Klopp deixou uma mensagem de apoio ao seu jogador e elogiou a celebração de Diogo Jota - que mostrou uma camisola do colombiano ao estádio - no primeiro golo dos reds. "Soubemos o que se passava ontem [ante-ontem, sábado] quando já era tarde. Falámos com o Luis e ele quis ir para casa, estar com as pessoas de lá, com a família dele que também lá estava, queriam estar juntos. É completamente compreensível, não quisemos atrapalhar. Só queríamos apoiá-lo", referiu o treinador alemão, antes de falar sobre a celebração de Diogo Jota: "Precisámos de dar ao jogo um significado extra, que foi lutar pelo Luis. Os rapazes mostraram a camisola e eu não estava 100% pronto para isso, para ser sincero. Foi muito emocionante e bonito". (: Football Daily)