Diogo Jota inaugura marcador no Liverpool-Nottingham Forest e mostra camisola de Luis Díaz

Diogo Jota inaugurou este domingo o marcador no Liverpool-Nottingham Forest e, nos festejos do golo, foi ao banco de suplentes buscar uma camisola de Luis Díaz e mostrou-a às bancadas. Refira-se que os pais do extremo, ex-FC Porto, foram raptados nas últimas horas na Colômbia , motivo que levou Klopp a deixá-lo fora da partida desta tarde. (: Reuters)