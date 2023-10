Sequestro dos pais de Luis Díaz: mãe já foi libertada

A imprensa da Colômbia revela este domingo que a mãe de Luis Díaz já foi libertada e que as autoridades continuam à procura do pai do jogador do Liverpool.Recorde-se que os pais do antigo avançado do FC Porto foram sequestrados quando se encontravam numa bomba de gasolina na região de Barrancas, em La Guajira, depois de terem sido abordados por um grupo de homens que se deslocavam em motociclos.A polícia confirmou que a mãe, Cilenis Marulanda, está bem de saúde, e que mantém no terreno o dispositivo para encontrar o pai, Luis Manuel Díaz.As autoridades têm um helicóptero a sobrevoar a região, bem como militares em terra, a tentar encontrar os sequestradores.