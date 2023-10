Ministro da defesa da Colômbia: «Mais de 130 polícias e 110 militares procuram pai de Luis Díaz»

A carregar o vídeo ...

Iván Velásquez, ministro da Defesa da Colômbia, garante que há "uma grande operação em curso na fronteira e em setores que podem ser rotas de fuga dos raptores". O governante explicou que há mais de 130 polícias e 110 militares no terreno. Recorde-se que a mãe do jogador do Liverpool, que também foi sequestrada ontem,. (Vídeo BluRadio Colombia/Twitter)