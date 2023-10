Autoridades colombianas suspeitam que raptores querem levar pai de Luis Díaz para a Venezuela

As imagens do reencontro da mãe de Luis Díaz com a família depois de ter sido libertada As imagens do reencontro da mãe de Luis Díaz com a família depois de ter sido libertada

As autoridades da Colômbia suspeitam quede Luis Diáz () estejam a tentar levá-lo para a Venezuela, numa zona onde a fronteira entre os dois países é pouco vigiada. A notícia foi avançada pelo ministro do Interior, Luis Fernando Velasco, que garantiu que as forças policiais no terreno estão atentas."Ontem à tarde recebemos uma chamada, comunicámos com a polícia e o próprio comandante da polícia, o general Salamanca, foi para a zona, onde acabámos por conseguir a libertação da mãe. A ideia é fechar a zona e impedir que levem o pai do Luis Díaz para a Venezuela, que é uma primeira hipótese. Peço aos cidadãos que denunciem se souberem de alguma coisa", apelou o ministro, citado pela revista 'Semana'.Uma das preocupações das autoridades nesta altura prende-se com a identificação da organização criminosa que está por trás do rapto. Até ao momento ninguém reivindicou o sucedido e a polícia suspeita que se possa tratar de delinquência comum.A polícia já ofereceu uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de 45 mil euros) a quem der informações sobre os raptores.