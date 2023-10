Pais de Luís Díaz sequestrados na Colômbia

Urgente: secuestraron a los padres del jugador Luis Díaz. Hombres en moto los interceptaron y se los llevaron en la misma camioneta en la que se transportaban. Ocurrió en Barrancas, La Guajira y ya el general Salamanca le dio instrucciones al director del Gaula de la Policía para… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 28, 2023

A imprensa colombiana adianta esta noite que os pais de Luís Díaz terão sido sequestrados quando seguiam a caminho da sua residência em Los Olivos, na região costeira de La Guajira, na Colômbia. De acordo com o portal 'Semana', o ataque terá sido perpetrado por homens numa moto, que intercetaram a carrinha na qual seguiam os pais do jogador do Liverpool sob a ameaça de armas de fogo. Os pais de Luís Díaz - Luis Díaz e Cilenis Marulanda - não resistiram e os criminosos apoderaram-se do veículo e iniciaram a fuga.Segundo a mesma publicação, o diretor da Polícia Metropolitana de Barranquilla já estará a caminho do local onde se deram os factos e as autoridades estão já a montar um cerco para tentar encontrar a família do antigo avançado do FC Porto.