O telefonema em que a polícia colombiana dá detalhes a Luís Diaz sobre o resgate dos pais

A imprensa colombiana revela, este domingo, o momento em que o diretor da polícia nacional daquele país liga a Luis Díaz para informar o ex-jogador do FC Porto, atualmente no Liverpool, que a sua mãe já foi encontrada e libertada . Refira-se que as autoridades continuam em busca do pai do extremo, que também foi sequestrado nas últimas horas por homens que seguiam armados . (: Noticias Caracol)