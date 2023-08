Otávio já conheceu os novos companheiros no Al Nassr: Luís Castro e o tradutor ajudaram

A carregar o vídeo ...

Otávio foi esta terça-feira apresentado como reforço do Al Nassr e assistiu, num dos camarotes, ao triunfo da equipa de Cristiano Ronaldo que garantiu o a presença do clube de Riade na fase de grupos da Champions asiática. No final, o médio internacional português foi ao balneário e falou aos novos companheiros. Ao lado do treinador, Luís Castro, Otávio teve a ajuda de um tradutor para dirigir-se ao plantel e staff. [Vídeo: Al Nassr]