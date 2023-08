Otávio foi esta terça-feira oficializado como reforço do Al Nassr. O FC Porto informou a CMVM de que o negócio fez-se por 60 milhões de euros.

Leia o comunicado do FC Porto à CMVM:



"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Al-Nassr Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Otávio Edmilson da Silva Monteiro ("Otávio") pelo valor de 60M€ (sessenta milhões de euros), deduzido do valor de solidariedade devido a terceiros.



Mais se informa, que foram renegociados os direitos económicos do jogador que estavam na posse do Coimbra Esporte Clube (32,5%), passando estes para o valor fixo de 12.750.000€ (doze milhões setecentos e cinquenta mil euros).



Adicionalmente informa-se que os encargos associados a esta transação já se encontravam imobilizados, aquando da renovação com o jogador em março de 2021."