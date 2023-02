Relvado "já está bom" mas ninguém "vai ver ópera": assim está o palco do Ac. Viseu-FC Porto

A carregar o vídeo ...

Jorge Costa e Sérgio Conceição comengaram o estado do palco do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre Ac. Viseu e FC Porto (amanhã, 20H45). Se o treinador da 'casa' garante que o "relvado já está bom" , o técnico do FC Porto falou num "relvado complicado" . "Não vão ver ópera, embora um ou outro jogador possam sacar uma nota artística", disse Conceição.foi ver como está, afinal, o Fontelo