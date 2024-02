Samuel Barata enaltece projeto Lidl Stars e lamenta: «Em Portugal temos uma mentalidade futeboleira»

Integrado no projeto Lidl Stars, Samuel Barata deseja que mais empresas sigam o exemplo da rede de supermercados alemã e que passem a apoiar o desporto nacional para lá do futebol. "Estamos a falar de atletas que querem estar no maior evento do mundo, os Jogos Olímpicos!", lembra.

RECORD – Tens sido um atleta que tem apostado bastante neste tipo de estágios. Achas que devia haver mais apoio para estes estágios?

SAMUEL BARATA - Felizmente em Portugal há uma grande empresa que está a trabalhar nisso. Sou um privilegiado por estar no projeto Lidl Stars. Em 2022 fomos um grupo grande para Flagstaff [Estados Unidos], por exemplo. É um projeto que tem ajudado muito os atletas. Mas há um grande problema em Portugal, que não tem a ver com este apoio, mas antes porque estes grandes atletas treinam com treinadores diferentes, têm rotinas diferentes, objetivos diferentes e isso faz com o foco principal, que é treinar e ter resultados, deixe de existir, porque há muitos egos. O pessoal gosta de dispersar-se e não de juntar-se.

Podia haver mais estágios destes. Este projeto tem ajudado a promovê-los. Se gostava que houvesse mais apoios? Claro que gostava! Este é um grande exemplo, que outras empresas podiam seguir para apoiar os atletas. Tornar os atletas mais competitivos para serem os melhores da Europa e do Mundo. Neste momento no desporto de resistência temos de estar em estágios em altitude de forma regular, estar onde estão os melhores do mundo. Os atletas têm de juntar-se para haver resultados. É difícil, é caro, mas felizmente há empresas como o Lidl que nos tem ajudado muito nisso. No fundo é apostar nos mais jovens. Nos que estão a construir carreira, porque são esses que vão dar frutos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por VO2 Máximo | Atletismo | Notícias | Reviews (@vo2maximopt)

R - É preciso ter paciência, não esperar logo resultados…

SB - Sim e isso é difícil. Porque se vamos pedir a uma empresa financiamento sem dar resultado imediato é difícil... Teria de haver um misto, atletas com resultados e outros que fossem atrás do sucesso. Se pensarmos um bocadinho é o que acontece em França, por exemplo. Há uma barbaridade de resultados, a profundidade é uma coisa incrível… Todos fazem o mesmo! Ou estão aqui, ou estão em Font Romeu. Vejo miúdos que eram atletas normais há três ou quatro anos e agora estão a níveis brutais. Porque foram atrás do que o que os melhores faziam.

R – Não consideras ‘triste’ que tenha de ser uma empresa alemã a fazê-lo…

SB - Nunca tinha pensado nisso… Acho que depende muito de quem está por trás da empresa. Essa pessoa tem de ter mentalidade para o desporto e saber como funciona o desporto. E em Portugal temos uma mentalidade futeboleira. É verdade, infelizmente é assim. Se um clube da 3.ª Divisão pedir apoio, recebe milhares de euros. Se nós formos pedir um apoio para levar atletas aos Jogos Olímpicos, levamos com um 'não'. Porque preferem ter a marca associada ao futebol, a uma equipa de Terceira ou Distrital, do que ter atletas a sério – não falando mal dos futebolistas -, mas estamos a falar de atletas que querem estar no maior evento do mundo, que são os Jogos Olímpicos. Tem a ver com a mentalidade de quem está à frente das empresas. Felizmente tem havido empresas a apoiar, como o Lidl. Espero bem que essa mentalidade mude e que vejam este exemplo como um bom exemplo.

R – No capítulo dos apoios, agora tens o apoio da Puma, depois de muitos anos ligado à Adidas. Por que é que se deu essa mudança?

SB - Acabei contrato, recebi uma proposta melhor e mudei. Estou super satisfeito. Estou grato à Adidas, ajudou-me durante muitos anos, mas acabei contrato, recebi proposta e decidi mudar. Mas também arrisquei, porque a Puma não estava tão afirmada no ‘running’. Sempre apostou na pista, tinha grandes nomes, como o Pichardo, a Mamona, o Bolt, era muito forte na velocidade e nos saltos, mas na corrida não era assim. Mudei na altura certa. O material tem evoluído muito. Sinto a evolução da marca, nas sapatilhas sobretudo. Estou a gostar. Tenho contrato até final do ano (risos), mas se tudo correr acho que é para continuar. Estou satisfeito e eles também.