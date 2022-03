Wolverhampton-Leeds United: equipa de Bruno Lage frente a adversário de boa memória

• Foto: Reuters

Encontro da 30.ª jornada da Premier League, com um embate entre o sétimo Wolverhampton e o Leeds United, uma equipa que entra nesta ronda na 16.ª posição, com 26 pontos, menos 20 que os lobos de Bruno Lage.



Equipa que tem vários portugueses no seu elenco - para esta partida não poderá contar com um deles, o lateral Nelson Semedo -, o Wolves chega a esta partida vindo de duas vitórias consecutivas, que permitiram travar uma sequência de três desaires seguidos. Em termos estatísticos, nota para o registo de golos, com o Wolves a ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputou.



Quanto ao Leeds, chega a este jogo vindo de uma vitória sobre o Norwich, que permitiu travar uma sequência de seis encontros seguidos a perder. Um registo negativo que junta um outro, com 16 (!) encontros seguidos a sofrer golos. Falando em golos, o Leeds foi a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos sete duelos que disputou e em seis dos últimos oito ao intervalo já perdia. Em termos de ausências, são cinco as baixas na antiga equipa de Marcelo Bielsa: Leo Fuhr Hjelde, Junior Firpo, Liam Cooper, Tyler Roberts e Kalvin Phillips.



Quanto ao confronto direto, o Wolves leva seis jogos sem perder diante do Leeds, tendo sido sempre a primeira equipa a marcar (marcou em todos esses seis encontros). O balanço nessa meia dúzia de partidas é de cinco vitórias e um empate, curiosamente no duelo mais recente, em outubro, a um golo.

Por Record