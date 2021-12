Benfica-Sporting: dia de dérbi no hóquei em patins

CÓD 439 SL Benfica 2.15 Empate 4 Sporting CP 2.2

Duelo de titãs na 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, naquele que será o 35.º dérbi entre Benfica e Sporting, com balanço positivo para as águias até ao momento, com 21 vitórias contra 6 do leão e sete empates. No jogo mais recente entre ambos os conjuntos, disputado na época passada, o Sporting ganhou nos penáltis na meia-final da Liga Europeia, isto depois de outros três encontros nos quais perdeu por duas vezes (uma delas nos penáltis) e empatou noutra.Atualmente em sexto, com apenas 18 pontos em 10 jogos, o Benfica entra em campo vindo de três vitórias consecutivas, que permitiram colocar para trás três desaires também seguidos. Já o Sporting é segundo, com 28 pontos e entra nesta partida vindo de seis triunfos consecutivos - a única derrota da época foi diante do FC Porto.Em termos individuais, Lucas Ordonez é o melhor marcador do Benfica, com 12 golos, ao passo que Ferrant Font é o melhor dos leões, com 15.