Ac. Viseu-Boavista: segue a disputa dos 'quartos' da Taça da Liga

CÓD 104 Ac. Viseu 2,6 Empate 2,9 Boavista 2,3

Depois de terem vencido os respetivos grupos, Ac. Viseu e Boavista encontram-se esta terça-feira na segunda partida dos quartos-de-final da Allianz Cup, num duelo que colocará em confronto uns beirões que são sextos na Liga Portugal 2 e uns axadrezados que surgem na 11.ª posição no principal escalão.Olhando ao registo nesta prova, o Ac. Viseu venceu dois jogos e empatou outros dois, ficando no seu grupo à frente de equipas teoricamente favoritas, como o Famalicão e o Estoril. Quanto ao Boavista, superiorizou-se num grupo no qual o grande adversário em teoria seria o Boavista.Olhando a registos recentes, o Ac. Viseu leva já 14 jogos sem perder, sendo que em oito dos últimos dez foi mesmo a primeira equipa a marcar. Quanto ao Boavista, contando dois jogos de preparação que disputou entretanto, acumula três encontros sem ganhar, tendo sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos que disputou.Em termos históricos este será o primeiro jogo entre ambas as equipas.