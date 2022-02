Ac. Viseu-Leixões: beirões não vencem há quatro jogos

CÓD 179 Ac. Viseu 2.5 Empate 3 Leixões 2.65

Encontro da 23.ª jornada da Liga Sabseg, com o Leixões, 11.º colocado com 27 pontos, a visitar o reduto do Ac. Viseu, o 14.º, com 24. Será, por isso, um embate entre equipas da segunda metade da tabela da prova, que vivem fases relativamente similares, ainda que sejam os leixonenses aqueles que parecem estar melhor.Os de Viseu não vencem há quatro partidas, tendo nesse período somado três empate se uma derrota. Nos últimos dez jogos os beirões venceram um jogo, empataram quatro e perderam cinco. Nos últimos seis, refira-se, nenhum teve mais do que 2 golos.Quanto ao Leixões, vem de três duelos seguidos sem perder (dois empates e uma vitória), sendo que nos últimos dez ganhou três, empatou três e perdeu quatro. A turma leixonense, refira-se, foi a primeira a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que dos últimos oito apenas um teve mais do que 2 golos.Em relação ao confronto direto, nota também para os golos, já que apenas dois dos mais recentes sete embates tiveram pelo menos 3 golos. O jogo da primeira volta foi uma das exceções, com o triunfo do Ac. Viseu, por 4-1, em Matosinhos. Irá haver 'vingança'?