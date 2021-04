AD Valongo-Sporting: leões em vantagem na eliminatória

AD Valongo e Sporting defrontam-se, este sábado, no segundo jogo dos quartos-de-final do Campeonato Nacional de hóquei em patins, uma eliminatória que os leões estão em vantagem graças ao triunfo por 4-2 conquistada no primeiro jogo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o AD Valongo registou uma vitória (Riba D'Ave) e quatro derrotas (Famalicense, Sporting - em duas ocasiões - e HC Turquel), enquanto que os leões somaram quatro triunfos (AD Valongo - por duas vezes -, Reus Deportiu e AD Sanjoanense) e um empate (UD Oliveirense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade leonina, uma vez que num total de 18 duelos disputados, o Sporting levou a melhor em 11 ocasiões, contando ainda com um empate, enquanto que o AD Valongo venceu os seis restantes embates.

No que toca ao saldo de golos marcados, também os leões partem em vantagem para este encontro, com 65 golos contra 55 do AD Valongo.