Ajax-PSV Eindhoven: Supertaça holandesa em discussão

Duelo de abertura da época na Holanda, com o Ajax e o PSV Eindhoven a discutirem este sábado, pelas 19 horas, a Johan Cruijff Schaal, a Supertaça do país, num embate que colocará frente a frente o campeão e o vicecampeão da época passaada.



Vindo de uma pré-temporada com sete jogos sem qualquer derrota - quatro vitórias e três empates - , o Ajax entra em campo moralizado pela forma como se preparou, ao passo que o PSV tem do seu lado o aspeto positivo de já levar três jogos oficiais nas pernas, todos disputados na Champions e com vitórias para registar: 5-1 e 2-1 diante do Galatasaray; 3-0 sorbe o Midtjylland.



Quanto ao confronto direto, o Ajax leva sete jogos seguidos a marcar e sem vencer diante do PSV, sendo que em cinco desses duelos foi a primeira equipa a marcar. Na época passada, em três jogos, houve dois empates e uma vitória do Ajax, sendo que nas três houve golos de ambas as equipas. Como será desta vez?

CÓD 121 Ajax 1.72 Empate 3.5 PSV Eindhoven 3.7