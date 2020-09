Alemanha-Espanha: duelo de titãs na Liga das Nações

Aí está o tão esperado regresso dos jogos a valer das seleções nacionais e logo com um embate de titãs entre Alemanha e Espanha, numa partida referente ao Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações. Marcado para a Mercedes-Benz-Arena, em Estugarda, este encontro marcará o regresso de ambas as equipas aos jogos depois de quase dez meses de paragem - a última partida de ambas foi em finais de novembro.



A Alemanha, moralizada pelo sucesso do Bayern Munique na Liga dos Campeões, chega a este jogo vinda de cinco jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos três triunfou. Por outro lado, em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar, tendo chegado ao descanso na frente em cinco deles. Quanto a golos, de notar que seis dos últimos sete tiveram pelo menos 3.



Quanto à Espanha, chega a este duelo numa sequência bastante positiva de onze duelos seguidos sem perder, sendo que em nove dos últimos dez foi a primeira formação a marcar. Quanto a golos, seis dos últimos oito jogos da Roja tiveram pelo menos 3 golos.



Relativamente ao confronto direto, este será o primeiro embate entre estes conjuntos históricos desde 2018, havendo a particularidade de, ao contrário da estatística que apontamos acima, nos duelos diretos o registo apontar para menos de dois golos na última mão cheia de jogos.

CÓD 115 Alemanha 2.42 Empate 3.24 Espanha 2.74