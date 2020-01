Anaheim Ducks-Vegas G. Knights: regressar às vitórias

Duelo de equipas da Conferência Oeste da NHL, com os Anaheim Ducks a receberem a visita dos Golden Knight Vegas, num encontro que colocará frente a frente o 13.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado na tabela, o conjunto de Las Vegas entra em campo com 46 pontos e vindo de uma derrota, tal como os da casa, que na tabela têm ainda assim menos 12 pontos.



De notar, por fim, que o confronto direto tem sido francamente favorável aos de Las Vegas, que no passado recente venceram os últimos cinco duelos. Como será desta?

CÓD 278 Anaheim Ducks 3.7 Empate 4.07 Vegas G Knights 1.75