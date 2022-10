Arizona Cardinals-Philadelphia Eagles: visitantes só sabem vencer

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dia de jogo grande na 5.ª jornada da NFL, com Arizona Cardinals e Philadelphia Eagles a encontrarem-se na noite de domingo, num duelo que colocará frente a frente os sextos e os primeiros da NFC.



Com quatro vitórias em outros tantos jogos, os Philadelphia Eagles estão a viver um grande arranque de temporada, ao passo que os Arizona Cardinals venceram dois e perderam dois duelos que disputaram. Curiosamente, os Cardinals sofreram as suas duas derrotas em casa, diante de LA Rams e Kansas City, algo que tentarão inverter nesta partida.



Quanto ao confronto direto, estas equipas voltam a encontrar-se quase dois anos depois de, em dezembro de 2020, os Cardinals terem vencido os Eagles por 33-26.

Por Record