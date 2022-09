AS Roma-HJK: Mourinho quer esquecer a derrota na 1.ª jornada da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

AS Roma e HJK defrontam-se na noite de quinta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que perderam os seus respetivos jogos na ronda inaugural da prova europeia.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a AS Roma de José Mourinho registou duas vitórias (Monza e Empoli), um empate (Juventus) e duas derrotas (Udinese e Ludogorets), ao passo que o HJK somou três triunfos (SJK, HIFK e Honka), um empate (Silkeborg) e um desaire (Betis).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.