Aston Villa-Chelsea: Boxing Day anima domingo

CÓD 116 Aston Villa 4.7 Empate 3.55 Chelsea 1.63

Ainda com o fantasma da Covid-19 a pairar, e que já levou a alguns adiamentos de jogos, o Aston Villa-Chelsea é um dos encontros que segue de pé para este domingo no chamado boxing day. Frente a frente estarão o 10.º e o 3.º colocados, duas equipas que entram em campo separadas por 16 pontos.Em melhor posição estão os londrinos, com 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, ainda que as últimas duas jornadas no campeonato se tenham saldado em igualdades, que permitiram a fuga do Man. City no topo da tabela. Com 39 golos marcados e 12 sofridos, o Chelsea vem de um duelo no qual ficou sem marcar diante do Wolverhampton para a Premier League. Já contando todas as provas, os blues ganharam a meio da semana ao Brentford, por 2-0, para a Taça da Liga, num encontro no qual ampliaram o registo de jogos seguidos sem perder para cinco. Nota ainda para os golos, com tentos de ambas as equipas em seis dos últimos oito encontros e o Chelsea como primeira equipa a faturar em cinco dos últimos sete.Quanto ao Aston Villa, vem de uma vitória sobre o Norwich há já semana e meio, isto porque o encontro com o Burnley, marcado para o fim de semana, foi adiado devido à Covid-19.Os villians, refira-se, não poderão contar neste jogo com Bertrand Traoré, Leon Bailey, Marvelous Nakamba, Morgan Sanson, Anwar El Ghazi e Keinan Davis, ao passo que Romelu Lukaku, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner e Ben Chilwell são ausências no Chelsea.Em termos de confronto direto, note-se que o Chelsea marcou sempre ao Aston Villa nos últimos dez encontros, sendo que em oito deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo e venceu. Esta época este será o terceiro encontro entre as duas equipas, com uma vitória do Chelsea para o campeonato por 3-0 e um empate a um golo (e triunfo nos penáltis) na Taça da Liga.