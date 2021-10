Atalanta-AC Milan: segundo visita reduto do sétimo na Serie A

Encontro da sétima jornada da Serie A, com o segundo colocado AC Milan a visitar o reduto do sétimo Atalanta, num duelo que colocará frente a frente duas equipas separadas por 5 pontos.



Equipa onde brilha Rafael Leão, o Milan é uma das três equipas ainda sem derrotas no campeonato, contando por agora cinco triunfos e um empate, num arranque com 12 golos marcados e somente 3 sofridos. Já a Atalanta tem três vitórias, dois empates e uma derrota, sendo que a nível de golos está longe do habitual, com apenas 8 marcados e 6 sofridos.



Privada neste jogo de Hans Hateboer e Robin Gosens, a Atalanta entra em campo numa sequência de cinco jogos seguidos sem perder, numa série na qual travou o Inter Milão.



Já o AC Milan, sem Rade Krunic, Tiemoué Bakayoko, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, vem de uma derrota a meio da semana diante do At. Madrid, naquele que foi o seu segundo desaire da época - o outro tinha também sido na Champions. A turma milanesa, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em sete dos nove jogos mais recentes, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram.



Na época passada, em dois jogos em confronto direto, cada equipa venceu um jogo, curiosamente sempre por parte da equipa visitante.

CÓD 183 Atalanta 2 Empate 3.55 AC Milan 3.3