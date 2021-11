Atalanta-Manchester United: Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes em ação

Encontro da quarta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões, com a Atalanta a receber esta terça-feira a visita do Manchester United, num duelo no qual os ingleses podem deixar praticamente sentenciada a questão do apuramento para os oitavos-de-final e onde os italianos têm de pelo menos não perder para continuar a alimentar essa chama.



Com 6 pontos, o Man. United tem duas vitórias e uma derrota nesta fase de grupos, sendo que um dos triunfos foi precisamente diante destes italianos, há duas semanas, numa partida na qual estiveram a perder e conseguiram vencer por 3-2 graças a Cristiano Ronaldo. O português, que chega depois de ter marcado e assistido diante do Tottenham, será certamente seta apontada à baliza transalpina, num jogo ao qual os ingleses chegam praticamente na máxima força - Victor Lindelöf é a única baixa.



Quanto à Atalanta, não tem Berat Djimsiti, Robin Gosens, Rafael Tolói, Matteo Pessina e Hans Hateboer, e entra neste duelo vindo de três jogos seguidos sem perder, mas já numa sequência de seis duelos seguidos sempre a sofrer golos - também marcou em todos. Nos mais recentes, os três que disputou desde a derrota de Inglaterra, empatou dois e ganhou um.

CÓD 107 Atalanta 2.6 Empate 3.65 Manchester Utd. 2.35