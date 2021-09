Ath. Paranaense-Peñarol: brasileiros bem colocados na luta pela final da Sul-Americana

Depois de ter ganho por 2-1 fora de cada, o Ath. Paranaense procura na madrugada desta sexta-feira carimbar o acesso à final da Sul-Americana, numa partida na qual sabe que pode empatar ou perder por 1-0 e, mesmo assim, apurar-se.



A turma brasileira, que até há bem pouco era comandada por António Oliveira, chega a este jogo vinda de quatro vitórias consecutivas, numa série na qual marcou 9 golos e sofreu 4 - leva três jogos seguidos a sofrer.



Quanto aos uruguaios, uma equipa onde atuam Maxi Pereira e Nicolás Gaitán, vem de uma goleada no fim de semana diante do Boston River, por 5-2, num duelo no qual se confirmou a tendência para haver golos de ambas as equipas - foi assim em quatro dos últimos cinco duelos que os uruguaios disputaram.



De notar, por fim, que o Peñarol vai já em cinco encontros seguidos a sofrer golos diante deste mesmo adversário, sendo que o balanço final nos resultados é de quatro vitórias dos brasileiros e somente uma do Peñarol. Irá a tendência manter-se?

CÓD 261 Ath. Paranaense 1.83 Empate 2.85 Peñarol 3.55