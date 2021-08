Athletic Bilbau-Barcelona: bascos não batem catalães desde a Supertaça espanhola

Athletic Bilbau e Barcelona defrontam-se, este sábado, pelas 21 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações com várias ausências por lesão.

O Athletic Bilbau não poderá contar, para este encontro, com os lesionados Berchiche, Capa, Cordoba, Kodro e Nolaskoain e ainda com Paredes. Já do lado culé, Ronald Koeman terá de deixar de fora das suas escolhas os lesionados Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Minguenza e ainda o guarda-redes Ter Stegen.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Athletic Bilbau registou duas vitórias (Borussia Dortmund e Southampton), dois empates (Liverpool e Elche) e uma derrota (União de Berlim), ao passo que o Barcelona somou quatro triunfos (Girona, Estugarda, Juventus e Real Sociedad) e um desaire (Salzburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos catalães, que venceram quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados, com o Athletic Bilbau a não conseguir melhor do um empate (2-2) - que terminou com a formação basca a levantar o troféu da Supertaça espanhola.