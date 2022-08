Avaí-Corinthians: equipa de Vítor Pereira procura voltar a ganhar

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo da 21.ª jornada do Brasileirão, com o Corinthians de Vítor Pereira a visitar o reduto do Avaí, numa partida marcada para as 23 horas na Ressacada. Segundo colocado na tabela, o Timão terá pela frente uma equipa à procura de pontos e aflita na tabela, já que o Avaí é apenas 16.º, com 21 pontos.



Com 38, o Corinthians vem de três vitórias seguidas no campeonato, mas a meio da semana perdeu diante do Flamengo para a Libertadores.



Quanto ao Avaí, vem de três derrotas seguidas. Em cinco dos últimos sete jogos do conjunto de Florianópolis houve 3 ou mais golos e o Avaí foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Corinthians leva oito jogos seguidos sem perder e quatro a marcar ao Avaí. Esta época já bateu a turma contrária por 3-0, o mesmo resultado que conseguiu na temporada passada.

Por Record