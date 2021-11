Banfield-Aldosivi: empatados na tabela

CÓD 221 Banfield 1.53 Empate 3.45 Aldosivi 5.05

Encontro da 21.ª jornada do campeonato argentino, com um embate entre duas equipas colocadas na metade inferior da tabela classificativa. Ambas as equipas têm 21 pontos, sendo que o Banfield é 20.º e o Aldosivi 22.º, por conta da diferença de golos, na qual os primeiros têm -6, contra os -14 dos visitantes.Vindo de dois triunfos seguidos, o Banfield entra em campo relativamente motivado, ao passo que o Aldosivi nos últimos dois duelos empatou um e perdeu outro, o mais recente. Olhando a estatísticas específicas, de destacar apenas o facto de quatro dos cinco últimos jogos do Banfield terem tido golos de ambas as equipas - a exceção foi a vitória diante do Gimnasia, na semana passada.Em relação ao confronto direto, de destacar que o Banfield sofreu golo nos últimos seis duelos diante do Aldosivi, ainda que tenha também marcado em cinco deles. Aliás, pese embora esse registo, o Banfield venceu três desses seis duelos, tendo perdido apenas um e empatado outros dois.