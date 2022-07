Banfield-Unión Santa Fé: separados por 1 ponto na tabela

Em jogo da 7.ª jornada do campeoanto argentino, Banfield e Unión Santa Fé encontram-se na noite deste sábado em Buenos Aires, num jogo a disputar no Estádio Florencio Sola que colocará frente a frente o 4.º e o 10.º colocados, respetivamente.



Com 11 pontos, a equipa da casa vem de cinco jogos seguidos sem perder, ao passo que os visitantes, com apenas menos 1 ponto, venceu dois e perderam três nos últimos cinco. Em termos estatísticos, o Unión foi a primeira equipa a marcar em sete dos mais recentes nove jogos que disputou, sendo que em oito deles o marcador final teve 3 ou mais golos. Por outro lado, em seis dos últimos oito jogos do Unión ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, o Banfield leva quatro jogos seguidos a marcar ao Unión Santa Fé, tendo nesse período vencido dois jogos, empatado um e perdido outro. Curiosamente a derrota foi no duelo mais recente, disputado em março. Como será agora?

Por Record