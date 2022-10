Barcelona-Olympiacos: arranca a Euroliga

CÓD 411 Barcelona 1,42 Empate 14,5 Olympiacos 2,95

Aí está o arranque da Euroliga para Barcelona e Olympiacos, numa partida que promete emoções fortes na Catalunha entre dois crónicos candidatos à conquista da principal prova de clubes europeia.Na verdade, este será mesmo um jogo entre os dois primeiros da fase regular da época passada, ainda que isso depois tenha valido de pouco a ambas. Ambos caíram nas meias-finais, numa final four na qual os catalães perderam diante do Real Madrid, ao passo que os gregos foram afastados pelos turcos do Anadolu Efes, que viriam a ser os campeões.Analisando estatísticas e sequências, é impossível não referir a grande fase do Olympiacos, com 10 jogos oficiais sem perder (série vem da época passada). Aliás, a última derrota dos gregos foi precisamente diante deste mesmo Barcelona, na partida de atribuição do terceiro e quarto lugares - os catalães ganharam por 84-74.Sem Nikola Mirotic, os catalães entram neste jogo num arranque de época de altos e baixos, já que em quatro jogos venceram dois e perderam dois. Será que agora arrancam para uma temporada ao seu jeito? Só o futuro o dirá...