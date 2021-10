Barcelona-Valencia: empatados na tabela e... a precisar de vencer

Jogo entre históricos em Camp Nou, com o Barcelona a receber a visita do Valencia numa partida que colocará frente a frente duas equipas a viver épocas praticamente iguais. Têm ambas 12 pontos, havendo apenas diferença nos golos (11-7 para os catalães e 12-8 para os valencianos) e também no facto do Barça ter uma partida por disputar.



Depois de ter começado bem a época, com três vitórias e um empate, o Valencia leva quatro jogos seguidos sem triunfar (dois empates e duas derrotas), sendo que neste duelo não contará com Omar Alderete e tem Cristiano Piccini em dúvida.



Já o Barcelona, sem Martin Braithwaite, Ronald Araujo e Pedri, e também com Ousmane Dembélé e Sergio Agüero em dúvida, entra em campo vindo de duas derrotas consecutivas, uma diante do Benfica, para a Champions por 3-0.



Olhando ao confronto direto, o destaque vai para um dado curioso, que nos mostra que o Valencia marcou sempre ao Barcelona nos últimos oito encontros, tendo sido mesmo a primeira equipa a fazê-lo em seis desses duelos. Desses 8 jogos, refira-se, em sete o Barcelona também marcou. Na época passada, houve empate a dois em Camp Nou e triunfo por 3-2 do Barça no Mestalla.

CÓD 154 Barcelona 1.52 Empate 4.15 Valência 5.55