Baskonia-Olimpia Milano: italianos num péssimo momento

CÓD 232 Baskonia 1,45 Empate 14 Olimpia Milano 2,85

Em duelo da 11.ª jornada da Euroliga, Baskonia e Olimpia Milano encontram-se esta quinta-feira em solo espanhol, num encontro que colocará frente a frente o 8.º e o 18.º colocados, respetivamente.Com 10 pontos, fruto de cinco vitórias e cinco empates, o conjunto basco está no último posto de apuramento para o playoff e por lá tenciona ficar. Em ponto de mira estará o regresso às vitórias nesta competição, depois do desaire diante do Barcelona na semana passada. Em termos absolutos, o Baskonia ganhou no fim de semana diante do Girona, para o campeonato. Falando em termos de pontos, o Baskonia tem uma média de 87 nos últimos 10 jogos que disputou. Quanto a figuras, Markus Howard destaca-se nos pontos (16,5), Rokas Giedraitis nos ressaltos (5,3) e Darius Thompson nas assistências (5,6).Quanto ao Olimpia Milano, com três vitórias e sete derrotas, leva seis desses desaires nos últimos jogos de Euroliga, sendo que em termos absolutos também venceu no jogo mais recente, ao ganhar ao Treviso por 93-80. Pontualmente, o Olimpia Milano tem uma média de 73 nos últimos dez jogos. Do ponto de vista individual, menção para Naz Mitrou-Long, com 14,2 pontos de média, Nicolo Melli com 5,1 ressaltos por partida e Kevin Pangos com 3,4 assistências por encontro.Em relação ao confronto direto, note-se que a média pontual dos últimso dez jogos foi de 164, com um equilíbrio bastante pronunciado. Na época passada, ainda assim, as duas vitórias foram para o Olimpia Milano, primeiro por 78-64 em Espanha e depois por 89-78 em Itália.