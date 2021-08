Bayer Leverkusen-Bor. M'gladbach: equipas com várias baixas para este duelo

Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach defrontam-se, este sábado, pelas 17:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato alemão de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com várias baixas para este duelo.

À entrada para esta ronda, o Bayer Leverkusen posiciona-se no nono lugar, com um ponto, fruto de um empate (1-1) frente ao União de Berlim na primeira jornada, enquanto que o Borussia Mönchengladbach encontra-se na 10.ª posição, também com um ponto conquistado, após o empate (1-1) diante do campeão Bayern Munique.

Para esta partida, o Bayer Leverkusen não poderá contar com o contributo dos lesionados Lucas Alario, Bellarabi, Fosu-Mensah, Hincapie, Tapsoba (ex-V. Guimarães) e Wirtz, ao passo que o Borussia Mönchengladbach soma quatro indisponíveis para esta partida: Bensebaini, Doucouré, Embolo e Koné.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bayer Leverkusen somou duas vitórias (Oberhausen e Lokomotive Leipzig), dois empates (Freiburg e União de Berlim) e uma derrota (Utrecht), ao passo que o Borussia Mönchengladbach somou quatro triunfos (Metz, Bayern Munique, Groningen e Kaiserslautern) e um empate (Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bayer Leverkusen, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Borussia Mönchengladbach a levar a melhor nos dois restantes embates.