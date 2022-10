Bayer Leverkusen-FC Porto: dragões querem a segunda vitória seguida na Champions

Bayer Leverkusen e FC Porto defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que surgem igualadas no Grupo B.

À entrada para esta ronda, o Bayer Leverkusen posiciona-se no terceiro lugar do Grupo B, com três pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas, um registo idêntico ao do FC Porto, formação que surge no segundo posto, também com três pontos, após somar um triunfo e dois desaires até ao momento da liga milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bayer Leverkusen registou duas vitórias (Atlético Madrid e Schalke 04), um empate (Werder Bremen) e duas derrotas (Bayern Munique e FC Porto), ao passo que o FC Porto somou três triunfos (Sporting de Braga, Bayer Leverkusen e Portimonense), um empate (Estoril) e um desaire (Club Brugge KV).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Bayer Leverkusen, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Porto a levar a melhor em apenas um (o último, por sinal) dos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.