Bayern Munique-Barcelona: culé demonstram superioridade no confronto direto

Bayern Munique e Barcelona defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Europeia de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que vêm de dois triunfos consecutivos.



A formação bávara posiciona-se, atualmente, em 12.ª posição, fruto de seis triunfos e oito derrotas até ao momento, ao passo que o conjunto culé é 2.º classificado com onze vitórias e três derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Barcelona, contra um do Bayern Munique nos últimos quatro jogos disputados entre ambos.

CÓD 324 Bayern Munique 3.05 Empate 11.39 Barcelona 1.39