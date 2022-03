Bayern Munique-Olympiacos: duelo de equipas em bom momento

CÓD 354 Bayern Munique 2.15 Empate 13 Olympiacos 1.75

Encontro da fase regular da Euroliga, com um embate entre Bayern Munique e Olympiacos, duas equipas que entram nesta fase cada vez mais decisiva da prova no 11.º e 4.º posto, respetivamente.Com 12 vitórias em 24 jogos, o conjunto alemão venceu três dos últimos quatro encontros, sendo que a atuar em casa tem 8 triunfos e 4 derrotas a registar. Em termos individuais, Darrun Hilliard (15,8 pontos de média) e Othello Hunter (5,3 ressaltos) são os destaques.Quanto aos gregos, têm 15 vitórias e 9 derrotas, sendo que fora de portas têm um registo de apenas 4 triunfos em 12 encontros. Nos últimos cinco jogos venceram três e perderam dois. No plano individual, Tyler Dorsey é o jogador com mais pontos em média, com 13,1, ao passo que Sasha Vezenkov é o melhor ressaltador (5,6) e Kostas Sloukas (4,3) o melhor assistente.No plano do confronto direto, o Olympiacos venceu cinco dos últimos sete encontros, sendo que na época atual triunfou em casa por 83-60. Nesse jogo, refira-se, o registo pontual foi inferior ao que temos de média dos últimos 10 jogos: 159.