Belenenses-Real SC: volta a ação na Liga 3

CÓD 131 Belenenses 1,69 Empate 3,15 Real SC 3,85

Em jogo da Liga Portugal 3, Belenenses e Real encontram-se esta sexta-feira num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 10.º do Grupo B, respetivamente.Com 20 pontos, os azuis contam com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas, tendo até ao momento marcado 18 golos e sofrido 12. No registo recente, o Belenenses acumula três jogos a sofrer, sendo que nos últimos oito apenas por uma vez o marcador final teve 3 ou mais golos. Falando ainda em golos, o Belenenses foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.Quanto ao Real, tem 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e oito derrotas, numa caminhada na qual marcaram 14 golos e sofreram 18. Falando em golos, a estatística aqui é inversa, já que em cinco dos últimos seis jogos do Real viram-se 3 ou mais e tentos de ambas as equipas.Estas duas equipas já se enfrentaram esta época, tendo o Belenenses vencido por 1-0.