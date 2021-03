Benevento-Fiorentina: conjuntos com algumas ausências para esta partida

Benevento e Fiorentina defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Serie A, num encontro em que as duas equipas irão apresentar-se com algumas baixas por lesão.

Para esta partida, o Benevento não poderá contar com o contributo do avançado espanhol Iago Falque e do defesa italiano Gaetano Letizia, ambos a recuperar de lesão. Já a Fiorentina não poderá contar com o médio italiano Gaetano Castrovilli, o defesa brasileiro Igor e com os avançados Aleksandr Kokorin e Cristian Kouamé, todos lesionados.

À entrada para esta ronda, o Benevento posiciona-se no 16.º lugar, com 26 pontos, fruto de seis vitórias, oito empates e 12 derrotas, enquanto que a Fiorentina encontra-se no 14.º posto, com 26 pontos, após somar o mesmo registo: seis triunfos, oito empates e 12 derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benevento registou três empates (Bolonha, AS Roma e Spezia) e duas derrotas (Nápoles e Verona), ao passo que a Fiorentina somou uma vitória (Spezia), um empate (Parma) e três desaires (Sampdoria, Udinese e AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Fiorentina, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Benevento a levar a melhor no último embate.